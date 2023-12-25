كهرباء الإسكندرية تنهى برنامجًا تدريبيًا للعاملين فى الشركة

انتهت إدارة التدريب التجاري بالإدارة العامة للتدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من تنفيذ برنامج اليوم التدريب الواحد عن "أنواع الحسابات وعمليات الجرد" وألقى المحاضرة المحاسب يوسف مجدي (رئيس قطاع الشئون التجارية شرق).

كما تم استكمل اليوم قطاع التدريب تنفيذ برنامج تطوير مراكز خدمة العملاء بقطاعات شرق ووسط والساحل الشمالى وبرج العرب بمبنى قطاع التدريب بمحرم بك، حيث ألقت المهندسة رحاب عويس مدير إدارة خدمة المستثمرين محاضرة بعنوان (تغيير الممارسات لتحسين الأداء) للعاملين بقطاع شرق، كما استكمل المحاسب إسلام عادل مدير إدارة البحوث الضريبية على برنامج (التحول الرقمي) بنظام الـ"online" للعاملين بقطاع الساحل الشمالي وبرج العرب.

وذكر بيان صادر عن الشركة أن خطة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس إيهاب الفقي لتدريب العاملين تأتي نظرا للأهمية القصوى لرفع كفاءة العاملين بالشركة.

واستقبل المهندس إيهاب الفقي- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بديوان عام الشركة النائب محمد جبريل- عضو مجلس النواب والدكتورة النائبة سارة النحاس- عضو مجلس النواب والنائبة سوسن حسني حافظ- عضو مجلس النواب، وتأتي هذه الزيارة في ضوء التواصل والتفاعل لتذليل العقبات والمشكلات ومناقشة الحلول السريعة التي تواجه أهالي الإسكندرية في مجال الكهرباء.