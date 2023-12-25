باحث سياسى: الصين تتجه لتطوير قدراتها العسكرية بصمت وسط تخوف أمريكى شديد

قال توفيق حميد، الباحث السياسي، إن الصين تتجه لتطوير قدراتها العسكرية وهم لا يتحدثون كثيرًا ولا يعتمدون على التسويق والإعلام ولكنها تفاجئ العالم بأشياء متطورة للغاية تفوق التصور.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تعمل في هدوء وصمت حتى تعلن لأمريكا والعالم أنها تمتلك قوة رادعة لا طاقة للآخرين بها، مؤكدًا أنه يوجد خوف أمريكي شديد من هذا الصمت وهذا ما يدعو أمريكا لزيادة الإنفاق الحربي.

زيادة الإنفاق وحدها ليست حلًا

وتابع، أن زيادة الإنفاق وحدها ليست حلًا ولكن لابد من كفاءة استخدامها، مشيرًا إلى أنه يوجد اتجاه عالمي لزيادة الإنفاق العسكري نظرًا للأحداث العالمية.