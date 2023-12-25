الإثنين 25 ديسمبر 2023
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مصر

وزير الإسكان يصدر حركة تنقلات وتكليفات بأجهزة المدن الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

 

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة المدن الجديدة. 
وشمل القرار نقل المهندس أحمد حمدي إسماعيل السيسي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، للعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، والمهندس سامي فتحي عبدالله شحاتة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، للعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، وتكليف المهندسة زينب أحمد محمود سليمان، مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة. 
كما شمل القرار، تكليف المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والسيدة/  مها محمد عبدالوهاب، معاون إداري لرئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، وم/نجاد محمد عثمان كيلاني، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة. 
ونص القرار على تكليف المهندس مصطفى محمد عطية الضوي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس أحمد محمد عبدالوهاب مكي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس أحمد محمد العربي أبوهلب، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلى صعيد أخر، أشاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإعلان المجلة الأمريكية "Engineering News - Record" فوز شركة المقاولون العرب، بجائزتين عالميتين جديدتين بمسابقة أفضل المشروعات العالمية لعام 2023 "Global Best Projects 2023"، لأفضل مشروع بيئي، وأفضل مشروع مياه وصرف للعام.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن حصد الشركات المصرية للجوائز العالمية على التوالي، يعكس شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية، في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، وفي زمن قياسي، مما يساهم فى تحقيق طفرة تنموية سريعة، تأسيسًا لجمهورية جديدة، ينعم فيها الشعب المصري بالحياة التي يطمح إليها، مهنئا شركة المقاولون العرب، ومتمنيًا لها وللعاملين بها دوام النجاح والتقدم بما يخدم مصرنا الغالية، كما توجه الوزير بخالص التهنئة للجهتين التى يتبعهما المشروعان "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،  والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى"، نظرا للجهد المتميز المبذول فى الإشراف والمتابعة.

 

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حركة تنقلات تكليفات بأجهزة المدن الجديدة

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