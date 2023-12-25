"الجزار" يؤكد أهمية مفهوم العمران والبناء الأخضر وفوائده البيئية والاقتصادية

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن دراسة تفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وذلك بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.

وأكد وزير الإسكان أهمية مفهوم العمران والبناء الأخضر وفوائده البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، حيث يهدف لترشيد استهلاك الموارد، وتحقيق الخصوصية للمواطنين، والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة بالإنسان، والحفاظ عليها، مما يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويعود عليهم بالنفع من خلال تقليل مصروفاتهم على استخدام الطاقة، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي للدولة.

الجزار: العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأوضح الوزير أن هناك العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعمل عليها الجهات المتعددة في الدولة، وتسير فى نفس الاتجاه الذى يحقق الهدف من العمران والبناء الأخضر، ويمكن الربط بين تلك المبادرات والبرامج، والبناء عليها لإعداد استراتيجية وطنية لتحسين وتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة أعمال الصيانة التى تتولاها شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، سواء فى مواقع المشروعات بالمدن الجديدة والعمران القائم، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير لخدمات الصيانة.

ودعا الدكتور عاصم الجزار مسئولى الشركة إلى وضع رؤية طموحة لتطوير أداء الشركة كمًا وكيفًا، وتوسيع نطاقات عملها، وفتح آفاق جديدة للشركة، وعدم الاقتصار على تنفيذ أعمال صيانة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بل التوسع لتنفيذ أعمال الصيانة لمشروعات الإسكان الفاخر، والمناطق الذكية، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة للمشروعات غير السكنية.

وأكد وزير الإسكان ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمواقع مشروعات الإسكان الاجتماعى، والمتوسط، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية لتلك المشروعات،خاصة الفراغات العامة والمسطحات الخضراء، والمسافات البينية بين العمارات وواجهات العمارات.