الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرز ضيوف الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"..عمرو وهبة وأحمد حسن وهاني رمزي

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

ينتهي يوم الجمعة المقبل الموسم الثاني من برنامج المسابقات الرياضية الاشهر والمعني بكرة القدم “كابيتانو مصر"، وذلك بعدما قدم الكثير من المواهب الكروية خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلال الحلقات قدم البرنامج في موسمه الثاني الكثير من النجوم الذين حضروا كضيوف شرف على كافة المستويات الفنية والرياضية، وهو ما نال عليه نسب مشاهدة مرتفعه بسبب حب الجمهور لهؤلاء اللاعبيين وكذلك الفنانين، والذين كان من ضمنهم الفنان عمرو وهبة الذي حرص على مشاركة اللاعبين المتواجدين فى كابيتانو مصر بصالة الجيم، كما شارك فى تحدى الأسئلة مع ميرهان عمرو. 

ضيوف برنامج كابيتانو مصر

كما حل اللاعب على معلول نجم النادي الأهلي ضيفًا على البرنامج وقام بنقل خبراته إلى لاعبي الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية الأكبر في مصر والشرق الأوسط  .

كما حل هانى رمزى  لاعب الاهلى والمنتخب الوطنى السابق،  ضيفا على إحدى حلقات البرنامج، كما ظهر الإعلامى سيف زاهر وابنته ليلى فى حلقات البرنامج  الذى يذاع على قناة أون سبورت .

تفاصيل ومواعيد عرض برنامج “كابيتانو مصر”

برنامج “كابيتانو مصر” لاكتشاف المواهب في كرة القدم، يذاع على شاشة «ON»، يومي الخميس والجمعة في تمام الثامنة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة «On Time Sports».

كابيتانو مصر تقدمه الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل اكتشاف المواهب الكروية في كل المحافظات المصرية، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللا محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

البرنامج تقدمه الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل اكتشاف المواهب الكروية في كل المحافظات المصرية، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

كابيتانو مصر إدارة برنامج كابيتانو مصر إدارة برنامج كابيتانو مصر 2023 إذاعة برنامج كابيتانو مصر أماكن اختبارات برنامج كابيتانو مصر

مواد متعلقة

يعرض قبل شهر رمضان.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "الوصفة السحرية"

انتعاشة فنية لنسرين طافش بـ3 أعمال سينمائية ومسلسل درامي

أحمد العوضى: انتظروا مفاجآت "الإسكندرانى".. وخالد يوسف من أهم المخرجين العرب

أحداث مسلسل زينهم الحلقة 26 ومواعيد عرضه على قناة ONE

«نوّرت بيت أخوك».. أحمد سعد ينشر صورته مع العالمى جونى ديب

بعد نجاحه.. مواعيد مشاهدة عرض مسلسل حدث بالفعل وأبرز أحداثه

"أبو نسب والإسكندراني وعصابة عظيمة".. أفلام رأس السنة 2024

عمرو دياب يتألق فى حفله بالتجمع.. ويعلن تفاصيل "مكانك"

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحي الشجاعية

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

عاجل.. فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء فى سوريا

تفاصيل القبض على سما المصرى لتنفيذ حكم الحبس (مستند)

سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

كنوز مصر القديمة تستقطب الحشود في المتحف الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس