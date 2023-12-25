أبرز ضيوف الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"..عمرو وهبة وأحمد حسن وهاني رمزي

ينتهي يوم الجمعة المقبل الموسم الثاني من برنامج المسابقات الرياضية الاشهر والمعني بكرة القدم “كابيتانو مصر"، وذلك بعدما قدم الكثير من المواهب الكروية خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلال الحلقات قدم البرنامج في موسمه الثاني الكثير من النجوم الذين حضروا كضيوف شرف على كافة المستويات الفنية والرياضية، وهو ما نال عليه نسب مشاهدة مرتفعه بسبب حب الجمهور لهؤلاء اللاعبيين وكذلك الفنانين، والذين كان من ضمنهم الفنان عمرو وهبة الذي حرص على مشاركة اللاعبين المتواجدين فى كابيتانو مصر بصالة الجيم، كما شارك فى تحدى الأسئلة مع ميرهان عمرو.

ضيوف برنامج كابيتانو مصر

كما حل اللاعب على معلول نجم النادي الأهلي ضيفًا على البرنامج وقام بنقل خبراته إلى لاعبي الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية الأكبر في مصر والشرق الأوسط .

كما حل هانى رمزى لاعب الاهلى والمنتخب الوطنى السابق، ضيفا على إحدى حلقات البرنامج، كما ظهر الإعلامى سيف زاهر وابنته ليلى فى حلقات البرنامج الذى يذاع على قناة أون سبورت .

تفاصيل ومواعيد عرض برنامج “كابيتانو مصر”

برنامج “كابيتانو مصر” لاكتشاف المواهب في كرة القدم، يذاع على شاشة «ON»، يومي الخميس والجمعة في تمام الثامنة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة «On Time Sports».

كابيتانو مصر تقدمه الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل اكتشاف المواهب الكروية في كل المحافظات المصرية، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللا محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

البرنامج تقدمه الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل اكتشاف المواهب الكروية في كل المحافظات المصرية، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.