الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل اجتماع قيادات مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع سكان نيوهليوبوليس لعرض خطة التطوير

من الحدث
من الحدث

فى إطار التعاون المثمر بين ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وسكان مدينة نيو هليوبوليس واظهارا لروح الود فقد أمس اجتمع الدكتور سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بمجموعة من سكان المدينة فى حديقة الحى التاسع بحضور اللواء هانى عبد الوهاب رئيس الشئون الأمنية والادارية والمهندس محمود البنا رئيس جهاز المدينة واللواء احمد جمال مدير أمن مدينة نيو هليوبوليس والمهندس كريم امام المشرف على قطاع التطوير. 

وعرض الدكتورسامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بعض البنود الجارى العمل عليها لاظهار المدينة بالصورة اللائقة والعمل على تغيير الصورة الذهنية عن المدينة، وذلك فى إطار الخطة التنموية الموضوعة لرفع كفاءة الأحياء.

وكانت قد وقعت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير عقدا جديدا لتطوير 77 فدان في مدينة نيو هليوبلس،مما يحقق العديد من الخدمات والتنمية للمدينة وذلك مع احدي شركات القطاع الخاص.



‏وبحسب الشركة فإن الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة الذي وقع العقد أشار إلى أهمية الاستفادة من كافة الأصول وفقا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت،وزير قطاع الأعمال العام،لافتا إلى أن العائدات التي ستعود على شركة مصر الجديدة تصل نحو 3 مليارات جنيه.

و‏أضاف أن الشراكة مع MG development تتضمن إنشاء وحدات سكنية تجارية وسكنية، بالإضافة إلى عدد كبير من الفيلل في تلك المنطقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات.

وتعد هليوبوليس الجديدة إحدى المدن الجديدة تقع شرق محافظة القاهرة في مصر، مساحتها 5885 فدان تم تأسيسها بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 وهي تابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتعتبر الامتداد الطبيعي لضاحية مصر الجديدة مستقبلًا وتمثل محور العمل الأساسي للشركة في الفترة القادمة.

مصر الجديدة قطاع الاعمال الشركة القابضة للتشييد و البناء نيوهليوبلس أهالي نيو هيلوبلس

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