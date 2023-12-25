الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ولى العهد السعودى للرئيس السيسى: حريصون على تعزيز العمل المشترك مع مصر

الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن ولي العهد السعودي قدم التهنئة لأخيه الرئيس على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية. 

وثمّن الرئيس من جانبه هذه اللفتة الكريمة من الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك.

السيسي ولي العهد محمد بن سلمان السعودية رئاسة الجمهوري

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