ميناء دمياط يتعامل مع 14 سفينة بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، أشار فيه إلى أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 24929 طنًا

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24929 طنًا تشمل: 2621 طن اسمنت معبأ و3900 طن مولاس و3096 طن يوريا و2386 طن ملح معبأ و4606 طن رمل و8320 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26705 طن تشمل: 9905 طن قمح و2599 طن كسب صويا و8441 طن خردة و 3664 طن حديد و2096 طن ذرة .

بلغت حركة الصادر من الحاويات 445 حاوية

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 445 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 319 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3220 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138656 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 294113 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3925 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكوم ابو راضي، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5022 شاحنة.

جدير بالذكر أنه تقرر عقد الاجتماع الدورى للواء بحرى أ.ح رئيس مجلس الادارة مع العاملين بالهيئة غدًا الثلاثاء الموافق 26 / 12 / 2023 في تمام الساعه الحادية عشر صباحًا بقاعة المؤتمرات.