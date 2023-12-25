لن نرضخ.. تفاصيل أول رسالة ليحيى السنوار بعد طوفان الأقصى

سلطت صحيفة معاريف العبرية الضوء على أول رسالة ليحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 والتي جدد فيها رفضه الرضوخ لشروط الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل أول رسالة لقائد حماس يحيى السنوار

وقالت الصحيفة العبرية إن السنوار أخبر حركة حماس في رسالته ان "كتائب القسام دمرت جيش الاحتلال"، وكتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال السنوار إنه خلال الحرب البرية، هاجمت كتائب القسام ما لا يقل عن 5000 جندي وضابط من جيش الاحتلال قُتل ثلثهم، وأصيب ثلث آخر بجروح خطيرة، وأصيب الثلث الأخير بإعاقة دائمة أما الآليات العسكرية فقد تم تدمير ما يقرب من 750 الية بين تدمير كليا أو جزئيا.

وقال: إن كتائب القسام دمرت جيش الاحتلال، وهم في طريقهم لسحقه، ولن يرضخوا لشروط الاحتلال.

وثمّن السنوار في الرسالة صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه قدم نماذج في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل عزّ نظيرها.

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 489

وسبق وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن سقوط جنديين إضافيين من جنوده خلال المعارك الدائرة في شمال غزة، موضحا أنه بهذا يرتفع عدد جنوده الذين قتلوا في القتال في غزة إلى 156 منذ بدء العملية البرية، وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 489 منذ 7 أكتوبر.

ووأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ أكثر من 50 غارة متتالية، بينها مجموعة من الأحزمة النارية العنيفة، بين مخيمات النصيرات والبريج والمغازي.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومة في قطاع غزة، في بيان له، من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة بحق المدنيين والأطفال والنساء، لاسيما وأن هذه المخيمات مكتظة بالسكان وبيوت المواطنين متلاصقة.