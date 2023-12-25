الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أكلوا عشاء العريس".. اعترافات المتهمين بسرقة شقة عريس في المنوفية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أقر المتهمون بسرقة منزل عريس ليلة زفافه أمام جهات التحقيق بنيابة قويسنا، بارتكابهم واقعة السرقة مستغلين انشغال أصحاب المنزل فى حفل الزفاف بأحد القاعات خارج البلده كما أضافوا بتخطيطهم لارتكاب عملية السرقة وقت انقطاع التيار الكهربائى عن البلده معتقدين عدم تمكن كاميرات المراقبة من رصدهم، وأضافوا بسرقتهم لمبلغ مالى وبعض الأدوات والمتعلقات من المنزل وقاموا بتناول الأطعمة المجهزة للعريس وفروا هاربين. 

 

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وأمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة قويسنا من أحد الأهالى يفيد بسرقة منزله وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

نيابة قويسنا سرقة حفل الزفاف قسم شرطة قويسنا التحريات الأمنية

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