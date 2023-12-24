الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد (صور)

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال زيارته للكنيسة الكاثوليكية

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء الأحد، مقر الكنيسة الكاثوليكية؛ لتهنئة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد ورافقه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان فى استقباله الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف. 

وقدم محافظ الجيزة التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيًا المولي ان يعيدها علي مصر وشعبها بالأمن والرخاء تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأكد المحافظ، خلال كلمته تهنئة الحضور على وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال الزيارة السادة ابراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة  ومحمد نور السكرتير المساعد والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري والدكتور سيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة والدكتور سمير ابو الخير مدير المنطقة المركزية الأزهرية بالجيزة.
وبحضور القس ميلاد ونس راعي مطرانية مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالجيزة والقس فرنسيس وجدى وايهاب منصور وابتهال الطوخى وزكى عباس أعضاء مجلس النواب وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

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الكنيسة الكاثوليكية أعياد الميلاد المجيد محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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