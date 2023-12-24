الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. عرض فيلم "رحلة العائلة المقدسة" بمركز الثقافة السينمائية

فيلم رحلة العائلة
فيلم رحلة العائلة المقدسة

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم “رحلة العائلة المقدسة” للمخرجة سميحة الغنيمي، وذلك يوم الأربعاء المقبل بمناسبة  أعياد الميلاد المجيد والاحتفال ببداية العام الجديد.

 

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الوثائقية الطويلة إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكانت له عدد من الإشادات الدولية والمصرية والعربية وتم ترجمته إلى العديد من اللغات أيضا.

 

وقال عنه البابا شنودة قبل رحيله للمخرجة سميحة الغنيمى فور انتهائها منه وعرضه: “أشعرتينا بالفعل بأن المسيح يسير ويتحرك”.

 

يذكر أن فيلم رحلة العائلة المقدسة يعد من روائع السينما التسجيلية وتم تصويره بالقدس فى التسعينيات ‎حيث تجولت مخرجته بالكاميرا فى عدة أماكن دينية مهمة لم تدخلها كاميرات أخرى غيرها، وتعرضت لمخاطر كثيرة ولم تعير اهتماما بما تواجهه من عقبات، ومن الأماكن التى صورت بها ولم تدخلها أى كاميرات أخرى دير المحرق وكنيسة المهد وكنيسة هيرودوت وغيرها من المواقع الحقيقية التى تظهر بالفيلم والتى ولد ومر بها السيد المسيح عليه السلام اثناء رحلته المقدسة.

 

ومن جانبه أشار مدير التصوير الدكتور حسين بكر، إلى أن مركز الثقافة السينمائية يحرص دائما على تنوع الأنشطة التي يقيمها  من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتى تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما. 

 

ويعقب عرض الفيلم مناقشة للجمهور مع القمص إبرام عبد الشهيد راعى كنيسة مارجرجس بروض الفرج وتديرها الكاتبة / أمل عبد المجيد حيث يتناول خلالها رحلة العائلة إلي مصر والتي استمرت ٣ سنوات.

 

مركز الثقافة السينمائية القومي للسينما فيلم “رحلة العائلة المقدسة” رحلة العائلة المقدسة العائلة المقدسة العام الجديد أعياد الميلاد المجيد

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