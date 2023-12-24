الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"حجازى" يشدد على تكثيف المتابعة الدورية يوميا للمدارس وتسجيل الغياب الإلكترونى

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى صباح اليوم بجولة مفاجئة في مدرستين بحى الأسمرات بالقاهرة، والعمرانية بالجيزة؛ وذلك للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

 

وبدأ الوزير جولته المفاجئة بزيارة مدرسة تحيا مصر الابتدائية التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحى الأسمرات، والتى يبلغ عدد طلابها ٤٢٠٠ طالبا.

 

وتفقد الوزير عددا من الفصول في المدرسة، حيث شدد على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين، كما شدد أيضا خلال الجولة في المدرسة على تكثيف المتابعة الميدانية يوميا لكافة المدارس التابعة للإدارة التعليمية واجراء زيارات مفاجئة من قبل الادارة التعليمية والمديرية التعليمية، وتكريم المعلمين المتميزين وفقا لأدائهم ومواجهة السلبيات.

 

واطلع وزير التربية والتعليم كذلك على سجلات الحضور والغياب اليومية للطلاب، والتي عكست انتظام حضور الطلاب في المدرسة، كما اطلع على دفتر الحضور والانصراف للمعلمين، ووجه بعدم السماح بالإجازات أثناء فترة الامتحانات.

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وأكد الدكتور رضا حجازي أنه سيقوم بجولات مفاجئة ومكثفة لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

 

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة ثورة التصحيح الإعدادية بنين التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، والتي يبلغ عدد طلابها ٢١٤٥.

 

وقد تفقد الوزير أحد الفصول الدراسية للصف الثانى الإعدادى أثناء حصة مراجعة العلوم، وأجرى حوارا مع الطلاب عن كيفية استفادتهم من شرح الدرس.

 

كما أكد الوزير على أهمية تحقيق متعة التعلم المنتج للمعرفة والابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين، حيث أجرى الدكتور رضا حجازي حوارا تفاعليا مع الطلاب حول المناهج الدراسية وكيفية تلقيهم المعلومات، مؤكدا أهمية التركيز أيضا على تحفيزهم وتطوير مهاراتهم الحياتية.

 

كما تفقد الوزير أيضًا احد الفصول الدراسية بالمدرسة خلال شرح مادة اللغة الإنجليزية، حيث أثنى الدكتور رضا حجازي على أسلوب المدرسة في شرح المنهج وايصال المعلومات للطلاب بأسلوب متميز.

 

وفي إطار متابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، وجه الوزير مدير المدرسة بأهمية متابعة تسجيل الحضور والغياب وتفعيل الغياب الإلكترونى، وتفعيل لائحة النظام والانضباط المدرسى.

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وقد رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وفريق المتابعة بالوزارة.

 

والجدير بالذكر أن جولة الوزير تأتي في إطار متابعة توجيهاته الأخيرة خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية لضمان انتظام سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى
طلاب
طلاب
مدرسة تحيا مصر إدارة المقطم التعليمية سير العملية التعليمية سلوب الحفظ والتلقين تفعيل الغياب الإلكترونى تفعيل لائحة النظام والانضباط المدرسى

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