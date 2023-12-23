27 ألف شهيد.. آخر إحصائيات مجازر إسرائيل في غزة

كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من معبر رفح، عن آخر تطورات الأوضاع علي الحدود ودخول المساعدات لقطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إنه هناك استمرار دخول المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة.

وأضاف أنه حسب المعلومات الرسمية من داخل قطاع غزة، موضحًا أن الموقف الثابت لمصر هو فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات لقطاع غزة.

وتابع:" تم دخول 4 شاحنات من السولار وشاحنتين من الغاز، وآخر الاحصائيات نتحدث اليوم 1702 مجزرة منذ بداية الحرب علي غزة، وعدد الشهداء 27 ألف ويزيدون، و7 ألاف مفقود، وبات لدينا 1% من سكان قطاع غزة شهداء وتم خصم أسمائهم من السجلات المدنية من قطاع غزة".

وأكمل:" 8 آلاف من الشهداء من الأطفال وعدد كبير من الصحفيين وصل للـ100، وتم تدمير عدد كبير من المساجد والكنائس وكذلك تم تدمير الكنيسية الأهم في بيت لحم وهي كنيسة يوم القيامة".