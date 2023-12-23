مطرانية المعادى تنظم ندوة حول "الأبعاد والاتجاهات النفسية للشباب" بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم

نظمت مطرانية المعادى برئاسة نيافة الأنبا دانيال مطران المعادى سكرتير المجمع المقدس، ندوة بعنوان "الأبعاد والاتجاهات النفسية داخل شبابنا وطرق التعامل الخدمة معها" لخدام مرحلة ثانوى بالمطرانية، بمشاركة السفيرة الدكتورة نبيلة مكرم عبدالسيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة فاهم للصحة النفسية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم - في كلمتها خلال الندوة التى أقيمت بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادى - إن تجربتها في العمل الوزارى كان لها فوائد عديدة عند عملها الخدمة الجديد في مجال الصحة النفسية، لافتة إلى أن اى شخص لديه متاعب نفسية هو شخص موجود في وسطنا وأن أي شخص معرض لذلك، وأن مهمة مؤسسة "فاهم" أن تكسر الصورة السلبية عن المصابين بالأمراض النفسية، وأنها تتعجب أننا نسأل عن من كسرت ساقه ولا نسأل عن من كسرت نفسه.

وأضافت أن الشباب في أمس الحاجة لمن يسمعهم ويتفهم مشاكلهم، موضحة أن مؤسسة فاهم تعمل أيضا على التوعية بضرورة التقرب من المتألمين، وأن المؤسسة تعمل على التوعية بضرورة التحدث عن الآلام النفسية، موضحة أن هناك أطفال يولدون بمشكلات نفسية ربنا يكون سببها وراثي.

وأشارت إلى أن التنمر في المدارس من أهم أسباب إصابة الأطفال بالمرض التفسي، موضحة أنها تذهب إلى المدارس للتوعية بخطورة التنمر، وأنها تعمل على أن تتغير الصورة لدى أولياء الأمور بأهمية تشجيع الأطفال والاستماع لهم والاهتمام بالصحة النفسية لأبنائهم.

وتابعت قائلة، إن المرض النفسي لابد له من استشارة طبيب، موضحة أهمية دور الأباء الكهنة في مساعدة الأشخاص في تجاوز مشاكلهم وتحفيزهم وتشجيعهم على تجاوز الصعوبات، من أجل ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع الكنيسة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني.

من جانبه، أكد نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي سكرتير المجمع المقدس ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية لجميع الأشخاص، خاصة الشباب والأطفال، لافتا إلى أن الكنيسة تهتم برعاية أبنائها في كافة الأمور.

وأشاد الأنبا دانيال بالدور الخدمى الذي تقوم به السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج سابقا وذلك من خلال مؤسسة فاهم، حيث تقوم بتوعية المجتمع وتصحيح الصورة الذهنية عن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية.