السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كندة علوش عضو لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى القصير بمهرجان القاهرة

كندة علوش
كندة علوش

انضمت النجمة كندة علوش إلى الموسيقار خالد حماد والمخرج أبوبكر شوقي في لجنة تحكيم الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير تحت شعار "السينما سلاحنا".

يضم المهرجان 34 فيلمًا من جنسيات مختلفة؛ ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، لتشارك في أربعة مسابقات رسمية، وهي:

  • مسابقة الفيلم الروائي القصير الدولي؛ وتنافس فيها 9 أفلام دولية، بعضوية لجنة تحكيم النجمة الكبيرة كندة علوش والموسيقار خالد حماد والمخرج أبوبكر شوقي.
  • مسابقة الفيلم الروائي القصير المصري؛ وتنافس فيها 11 فيلمًا روائيًا قصيرًا، بعضوية لجنة تحكيم المخرج خالد الحجر، المونتيرة منار حسني والفنانه ياسمين الهواري.
  • مسابقة الفيلم التسجيلي القصير؛ تنافس فيها 8 أفلام تسجيلية قصيرة، بعضوية لجنة تحكيم مدير التصوير حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، المخرج شريف فتحي والمخرجة التسجيلية حنان راضي.
  • مسابقة أفلام الشباب؛ وتنافس فيها 8 أفلام بعضوية لجنة تحكيم السيناريست ثناء هاشم، المخرج محمد هاني والناقد السينمائي أحمد عسر.

كما يكرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته الخامسة الفنانة الكبيرة عبلة كامل والمنتج صفي الدين محمود والمخرجة تهاني راشد.

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