محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

ترأس طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام، والعميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبدأ محافظ الغربية الاجتماع بتقديم التهنئة بكل مشاعر الحب والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة داعيا المولى -عز وجل- أن يجعلها فترة خير وسلام عليه وعلى مصرنا الغالية.



وقال محافظ الغربية: نعدكم يا فخامة الرئيس بأن نكون جميعا على قلب رجل واحد من خلفك أينما كان موقعنا كمواطنين قبل أن نكون مسؤولين للحفاظ على كل حبة رمل من أرض هذا الوطن ومن أجل استكمال مشوار الإنجازات والمشروعات العملاقة التي بدأتها، ونعدكم بأن نبذل أقصى جهد وتفاني في العمل بكل صدق وشرف وأمانة من أجل بناء جمهوريتنا الجديدة دامت مصر لنا ولأبنائنا وأحفادنا آمنة ومستقرة عزيزة وقوية بقدرة الخالق -سبحانه وتعالى- وتحت قيادتكم الرشيدة... تحيا مصر.



وتابع محافظ الغربية، الشكر للهيئات القضائية التي أشرفت على العملية الانتخابية بكل شرف ونزاهة، والشكر والتقدير لكل من ساهم في تأمين الانتخابات الجهات الامنية والسيادية، القوات المسلحة، مديرية الامن، المرور، الحماية المدنية، الصحة، الإسعاف، الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات (أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مكتب المحافظ برئاسة جيهان القطان مدير عام المكتب، كافة الأحزاب والتحالفات والمؤسسات، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وكافة المديريات والشركات والهيئات، المواقف، المكتب الفني، العلاقات العامة والإعلام، فريق متطوعي الغربية، المجلس القومي للمرأة، جامعة طنطا وسمنود والأزهر والمعاهد العليا).

كما أشاد محافظ الغربية، بالجهود المبذولة لكل من ساهم في صيانة وإصلاح وتجهيز المعدات الهندسية بالمحافظة ورفع كفاءتها من 50 % إلى 95 % من الجاهزية وستصل إلى 100% خلال أسبوعين.