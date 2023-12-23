"ممتاز" مديرًا للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، القرار رقم ١٥٥٩ لسنة ٢٠٢٣، بتعيين محمود محمد نبيل ممتاز، مديرا عاما لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الغربية.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة وحرص المحافظة على تمكين الكوادر الشبابية المؤهلة من تولي المناصب القيادية

حصل ممتاز على دورات متخصصة من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في الأمن القومي، إدارة الأزمات والتفاوض، صناعة القرار، إلى جانب حصوله على بعثه في إدارة المنشآت المجتمعية من الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثيل مصر في العديد من المحافل الدولية.



هذا وقد عمل ممتاز بالمكتب الفني لمحافظ الغربية على مدار أربع سنوات، ونجح في إدارة العديد من الملفات، ليتم تصعيده واختياره للعمل كمديرا للعلاقات العامة والإعلام، ليحدث طفرة نوعية شهد بها الجميع على مدار ثلاث سنوات.

يذكر أن المركز تم توقيع بروتوكول تشغيله في يوليو الماضي بحضور اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية واللواء أركان حرب بكر محمد البيومي مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، ليخدم محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط، ويدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، كما يساهم المركز في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة، كما سيساهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية، ترشيد الأعباء المالية، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.