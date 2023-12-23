السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء فى إمبابة

جثة
جثة

باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق في مصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل منزله في إمبابة.

وكشفت التحقيقات عن أن الشاب لقي مصرعه إثر صعق كهربائي فأسفر عن وفاته.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع شاب بالكهرباء في إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبيَّن من خلال المعاينة والتحريات مصرع شاب بصعق كهربائي مما أسفر عن مصرعه في الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيًا، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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