السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"مهد المسيح" ببيت لحم تلغى احتفالات عيد الميلاد حدادًا على شهداء غزة

غزة
غزة

تلقى أحداث الحرب في غزة بظلالها على احتفالات عيد الميلاد في  فلسطين، حيث قرر مسيحيو بيت لحم في فلسطين عدم الاحتفال هذا العام بأعياد الميلاد حدادًا وحزنًا على ذويهم في قطاع غزة.

احتفالات عيد الميلاد

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إنه كان من المتوقع أن تكون الاحتفالات عارمة هذا العام في بيت لحم لدرجة أن سلطات المدينة خططت لإقامتها مرتين، لاستيعاب الحشود بشكل أفضل.

ولكن الآن، لن يكون في بيت لحم شجرة عيد الميلاد على الإطلاق حيث تعيش البلدة الفلسطينية الواقعة على قمة تل، والتي يعتبرها المسيحيون مسقط رأس السيد المسيح، حالة حداد بعد أن دمرتها الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على غزة واحترامًا للبلدة، تم إلغاء الاحتفالات في بيت لحم– لأول مرة في تاريخ المدينة.

وقال ماجد إسحاق، أحد أعضاء الطائفة المسيحية الفلسطينية في البلدة، والذي كانت عائلته الكبيرة المكونة من عدة مئات من الأشخاص يجتمعون عادة في هذا الوقت من العام لتناول الطعام معًا وتبادل الهدايا وممارسة الألعاب وارتداء ملابس سانتا كلوز: "هناك ألم كبير في قلوبنا، لذلك لا نستطيع الاحتفال، ولسنا مستعدين لرؤية شجرة أو أي نوع من الزخارف".

وقال منذر إسحاق، قس إحدى كنائس المدينة: "نحن في حالة حرب وكلنا نفكر فيما يحدث في غزة"، كان القس إسحاق يدعم أعضاء رعيته الذين فقدوا أقاربهم في القصف، ويزور منازلهم ويتحدث عن حزنهم أثناء القداس.

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بيت لحم خالية من الاحتفالات 

وقالت الصحيفة إن بيت لحم، التي عادة ما تكون مكتظة بالسياح والحجاج في موسم عيد الميلاد، وتتناثر فيها الأضواء الخيالية وتمتلئ بأكشاك السوق وجوقات الغناء، تقف الآن فارغة وهادئة، حيث تم إغلاق مركز الأيقونات المقدسة ومتحف المهد وجميع الأماكن التي تخدم السياح الدينيين تقريبًا. وفي الشوارع الضيقة المحيطة بساحة المهد المركزية، تم إغلاق معظم المحلات التجارية التي تبيع الحلي المسيحية.

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