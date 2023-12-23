رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد مركز ذوي الهمم

تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر مركز ذوي الإعاقة في إطار سعي الجامعة لإنهاء الاستعدادات الخاصة بافتتاح المركز خلال الأيام القادمة، بحضور الدكتورة أسماء محمد عيد مدير المركز والدكتور محمود محارب أمين نائب مدير المركز والسادة أعضاء هيئة التدريس مسؤولي الوحدات الفرعية وممثلين من هيئة أمديست.

وتابع طنطاوي تجهيزات القاعات التدريبية والمعامل وقاعة الأدوات المساعدة والاستذكار، مشيدًا بالتعاون المثمر مع هيئة أمديست، ووجه بسرعة انهاء التجهيزات لافتتاح المركز في اسرع وقت ممكن.

ندوة حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ندوة تعريفية بعنوان «مباديء السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وذلك بقاعة كلية الطب بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة حاضر فيها معالي رئيس الجامعة والمستشار البيئي للجامعة.

برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد محمود المستشار البيئى لجامعة الوادي الجديد.

وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ان السلامة والصحة المهنية ليس هدفها فقط الحفاظ على المنشات بل الحفاظ على العنصر البشري، وهو ما تسعى إليه الجامعة في كافة منشآتها من خلال مرعاه كافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتدريب العنصر البشري على وسائل الصحة والسلامة المهنية.



وأشار الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة إلى أن الندوة تأتي في إطار توعية العاملين بالكليات والمدن الجامعية بالجامعة بأهمية توافر إرشادات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل والحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات، بالإضافة إلى توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بموافق ومنشاءات الجامعة.

