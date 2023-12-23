السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مفتي الجمهورية: عمليات التجميل مباحة ولكن بشروط

عمليات التجميل
عمليات التجميل

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على سؤال عن حكم عمليات التجميل.

وأجاب خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق  على قناة “صدى البلد”، بأنَّ عمليات التجميل مباحة، ولكن لها ضوابط شرعية للحكم بإباحتها، منها العلاج ورفع الضرر الشديد.

أما عن رأيه في اقتحام بعض الجنود الإسرائيليين مسجدًا في مخيَّم جنين وإقامة صلوات تلمودية، قال فضيلته: "هو عمل مستفز ومشين وليس غريبًا على من يقتل النساء والأطفال، وعلى عقلاء العالم التصدي لهذه الاستفزازات والأعمال العدائية التي تخالف كل الأديان والأعراف والقيم".

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