الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

يونيسف تحذر: واحد من كل 4 أفراد فى غزة يعانى من مجاعة كبيرة

غزة
غزة

دعت الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تيس إنجرام، إلى ضرورة وقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة، قائلة إن غزة واحدة من أكثر الأماكن خطورة في العالم على حياة الأطفال والنساء والعائلات.

ووصفت أوضاع الأطفال الإنسانية في القطاع بالمأساوية، مستشهدة على ذلك بإحدى القصص الإنسانية قائلة: منذ أسبوع كانت هناك فتاة تسمى لاهية لديها 13 عامًا خسرت أبويها وأشقاءها الثلاثة بعدما تم قصف منزلهم، الآن ترقد بمستشفى خان يونس بعد أن تم بتر قدميها الاثنتين وخسرت حياتها.
وشددت على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار في ظل عجز المنظمة عن تلبية احتياجات الأطفال، قائلة: نحن في اليونيسف نحذر من قلة الدعم الطبي وقلة المياه، واحد من بين كل أربعة في غزة يعانون من مجاعة كبيرة.
وأكدت أن المستشفيات كذلك لم تعد مكانًا آمنًا للأطفال والعائلات، قائلة: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، كل الأطفال خائفون يحاربون في سبيل النجاة من هذه الكارثة؛ جراء القصف المتواصل.
وأشارت إلى اقتصار دور منظمة اليونيسف على مساعدة وتوفير الدعم اللازم للأطفال الأكثر تأثرًا بالحرب، مضيفة: نحن نرى الموت مستمرًا والأطفال لا يضمنون أن يعيشوا أحياء في الغد، ومئات الأطفال يتعرضون للموت.

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