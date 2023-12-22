الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس صاحب شركة سياحة بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

عمرة
عمرة

"أوهمتهم بأرخص سعر للعمرة في مصر".. بهذه الكلمات اعترف صاحب شركة سياحة بالنصب على المواطنين بالقليوبية أمام رجال النيابة العامة.

وأوضح المتهم خلال التحقيقات أنه تحصل على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين لزعمه باستخراج تأشيرات للعمرة بسهولة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكان القى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على مالك مكتب سياحة لقيامه بالنصب والإحتيال على بعض المواطنين بالقليوبية بزعم تسهيل سفرهم لآداء مناسك العمرة.

تلقى مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية  بلاغا من بعض المواطنين بقيام مالك مكتب سياحة "غير مرخص" - مقيم بدائرة المركز بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم التزامه بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اعترف صاحب شركة سياحة القليوبية طوخ رحلات عمرة

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