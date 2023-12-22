الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 48 تاجر سجائر جملة وقطاعى لقيامهم بالبيع أزيد من التسعيرة فى الغربية

سجائر
سجائر

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية من ضبط 48 تاجر سجائر بالجملة والتجزئة في مراكز المحافظة، حيث قاموا ببيع السجائر بأسعار تزيد عن التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بمقدار يتراوح بين 100 إلى 200 جنيه زيادة في القطعة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين في الغربية، قد قاد حملة تفتيشية بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية لتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في مراكز ومدن المحافظة. 

وتم خلال هذه الحملة رصد 48 تاجراً يقومون ببيع السجائر بأسعار تزيد عن التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بمقدار يتراوح بين 100 إلى 200 جنيه زيادة في القطعة الواحدة.

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير 16 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية يتلاعبون في مواصفات الخبز

وفى السياق، أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 16 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز طنطا، وذلك خلال  24 ساعة.


وكانت الحملة، التي أشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش على المخابز في مركز طنطا، وحررت 16 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

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