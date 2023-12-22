الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قدمتها مصر.. اعتماد أول وثيقة عربية وإفريقية لعالم الميتافيرس بالاتحاد الدولي للاتصالات

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اعتمد الاتحاد الدولي للاتصالات التقرير الفني الذي أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول "الجوانب التنظيمية والاقتصادية في عالم ميتافيرس، خاصة المتعلقة بحماية البيانات". 

وجاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للفريق المتخصص المعني بالميتافيرس، التابع للاتحاد، الذي انعقد في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر بمقر الاتحاد في جنيف، سويسرا، وشاركت فيه وزارة الاتصالات.

أول وثيقة عربية وإفريقية يعتمدها الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن عالم ميتافيرس 

ويُعد التقرير أول وثيقة عربية وإفريقية يعتمدها الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن التحديات المتعلقة بحماية البيانات في عالم ميتافيرس من الناحيتين التنظيمية والاقتصادية، كما أن التقرير هو أول وثيقة مصرية معتمدة دوليًا، متخصصة في مجال الميتافيرس.

وأعد التقرير المهندس أحمد سعيد مستشار الوزير للشؤون الاقتصادية والإحصائية، وفريق الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والمنظمات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كمساهمة للفريق المتخصص المعني بالميتافيرس.

وخلال التقرير، قام فريق وزارة الاتصالات بتحليل الجوانب الاقتصادية والتنظيمية للميتافيرس ودراسة التأثير المحتمل لهذه التكنولوجيا الناشئة على مختلف القطاعات بهدف تحديد دور الميتافيرس في دفع النمو الاقتصادي، مع ضمان وجود إطار تنظيمي يُسهم في تعزيز الابتكار في هذا المجال وحماية حقوق المستخدم وخلق نظام بيئي آمن وشامل.

 

وزير الاتصالات لـ"الدستور": 100 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكة الإنترنت

دور فاعل لوزارة الاتصالات في تعزيز الحوار العالمي في هذا الشأن ورسم مستقبل التكنولوجيات الرقمية

ويؤكد اعتماد الاتحاد للتقرير الفني الدور الفاعل الذي تؤديه وزارة الاتصالات في تعزيز الحوار العالمي في هذا الشأن ورسم مستقبل التكنولوجيات الرقمية، إلى جانب جهودها المستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتبنيها. كما يعكس التقرير أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة والمشاركة في المنتديات الدولية.

وخلال التقرير، قام فريق وزارة الاتصالات بتحليل الجوانب الاقتصادية والتنظيمية للميتافيرس ودراسة التأثير المحتمل لهذه التكنولوجيا الناشئة على مختلف القطاعات بهدف تحديد دور الميتافيرس في دفع النمو الاقتصادي، مع ضمان وجود إطار تنظيمي يُسهم في تعزيز الابتكار في هذا المجال وحماية حقوق المستخدم وخلق نظام بيئي آمن وشامل.

ويؤكد اعتماد الاتحاد للتقرير الفني الدور الفاعل الذي تؤديه وزارة الاتصالات في تعزيز الحوار العالمي في هذا الشأن ورسم مستقبل التكنولوجيات الرقمية، إلى جانب جهودها المستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتبنيها. كما يعكس التقرير أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة والمشاركة في المنتديات الدولية.

الاتحاد الدولي للاتصالات وزارة الاتصالات عالم ميتافيرس حماية البيانات وثيقة عربية وأفريقية سويسرا

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يتفقد أعمال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر الملك فؤاد الأول

الأكثر قراءة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

عاجل.. كشفت كذب الأرقام الرسمية.. الجارديان: 5000 عسكرى حصيلة خسائر إسرائيل بحرب غزة

تفاصيل إيرادات فيلم "أبو نسب" في أول أيام عرضه للجمهور

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر