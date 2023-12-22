تحصين 351 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

أعلن مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، عن تحصين 351 ألفًا و109 رءوس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة، منذ بدء العمل بالحملة والتي انطلقت في 19 نوفمبر الماضي، مضيفًا أن اللجان تباشر عملها يوميًا من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

وجَّه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون الكامل مع إدارات الطب البيطري وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها؛ مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، مشيدًا بإطلاق مثل هذه الحملات القومية التي تنظمها وزارة الزراعة لاستهداف وتغطية كل أنحاء محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك استمرارًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة لأعمال سير لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة لتوفير بيئة غذائية آمنة حفاظًا على الثروة الحيوانية.