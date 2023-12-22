الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 351 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، عن تحصين 351 ألفًا و109 رءوس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة، منذ بدء العمل بالحملة والتي انطلقت في 19 نوفمبر الماضي، مضيفًا أن اللجان تباشر عملها يوميًا من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

وجَّه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون الكامل مع إدارات الطب البيطري وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها؛ مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، مشيدًا بإطلاق مثل هذه الحملات القومية التي تنظمها وزارة الزراعة لاستهداف وتغطية كل أنحاء محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك استمرارًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة لأعمال سير لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة لتوفير بيئة غذائية آمنة حفاظًا على الثروة الحيوانية. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية الطب البيطري حملات التحصين الحمى القلاعية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يستعرض موقف مشاريع الخطة الاستثمارية

"بيطري المنوفية" يضبط 468 كيلو لحوم وأسماك فاسدة خلال حملات تفتيشية

محافظ المنوفية يتفقد تطوير ممشى مليج الجديد وأعمال الرصف بشبين الكوم

الأكثر قراءة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

عاجل.. كشفت كذب الأرقام الرسمية.. الجارديان: 5000 عسكرى حصيلة خسائر إسرائيل بحرب غزة

تفاصيل إيرادات فيلم "أبو نسب" في أول أيام عرضه للجمهور

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر