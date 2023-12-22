"رمينا شطة على وشه وقتلناه".. اعترافات عصابة سرقة "التوكتوك" بمنشأة القناطر

“إحنا رمينا شطة على وجه المجني عليه ونجل عمه، ثم قتلناه بسكين، واستولينا على التوك توك الخاص به، وتركناهما ثم هربنا من مكان الجريمة”.

اعترافات مثيرة أدلى بها المتهمان بقتل طالب، كان بصحبة نجل عمه وسرقته في منطقة منشأة القناطر بالجيزة، وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين.

تفاصيل الواقعة

المتهمين كشفا في تفاصيل اعترافاتهما أنهما كان في منطقة أوسيم، وأثناء ذلك قررا استيقاف "توكتوك" كان يستقله المجني عليه، وبصحبته شخص أخر "نجل عمه" وطلبا من سائق "التوكتوك" أن يوصلهما إلى أحد الأماكن.

تنفيذ الجريمة

وأضاف المتهمان أنهما فور وصولهما إلى منطقة زراعية، تلاحظ لهما أنه أنسب مكان لتنفيذ جريمتهما، فأخرجا كمية من الشطة وألقياها على وجه المجني عليه ونجل عمه، إلا أن الطالب تمسك بالتوك توك فأخرج المتهمين سكينا وقطعة حديدية وتعديا على المجني عليه حتى توفيا بينما أصابوا نجل عمه.

وتابع المتهمان عقب ذلك نجحنا في الاستيلاء على التوك توك وهاتف محمول ومبلغ مالي ثم هربا من مكان الواقعة، حتى ألقيا القبض عليهما، وكان قد تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (طالب، مقيم بدائرة قسم إمبابة) وبها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وقد تم تحديد مكان المتهمين وألقي القبض عليهما، واتخاذ اللازم قانونا ضدهما.