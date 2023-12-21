الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى فى إعدامه

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع في قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم، أن المتهم البالغ من العمر 27 عاما، عاطل، فى يوم 17 من نوفمبر العام الماضي، قتل شقيقه المجني عليه من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما مشادة؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، ولم تردعه رابطة الدم؛ فدلف غرفته وواجهه بسلاحى جريمته "سكينتين" مسددا إليه طعنات بمواضع قاتلة بالصدر، والبطن، إزهاقا لروحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بأخرى عمدا، بأنه فى ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجنى عليها بغير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة نجلها من تعدي المتهم عليه، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات قاسيات من سلاحيه الأبيضين بمواضع قاتلة بالعنق والصدر والظهر، لإزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم في ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرع فى قتل المجنى عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هم عليه بسلاح أبيض لإسكات غيظه وغضبه؛ ولم يثنه عن تعديه عليه صداقة بينهما أو مصاهرة، فعاجله بعدة تسديدات إلى مواضع قابلة من جسده بالجانب الأيسر، لتحقيق إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقفت جريمته وخاب أثرها، بعدما لاذ المجنى عليه بالفرار للنجاة بنفسه من أمام تعدياته

محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق المتهم قتل شقيقة والدته

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