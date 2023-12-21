الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل حمودة: المقاومة نجحت فى إيقاف خطط التقسيم الزمانى والمكانى للقدس

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن قضية الأسرى ورقة سياسية مهمة للغاية، وهي الورقة الرئيسية في الحرب، موضحًا أنها ليست ورقة تفاوض على هدنة، لكنها ورقة تفاوض على ما بعد إيقاف الحرب أو إيقاف الحرب وما بعدها.

وأضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال  حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المقاومة نجحت في إيقاف خطط التقسيم الزماني والمكاني التي كانت مخططة للقدس، كما جعلت دول عربية كثيرة تعيد النظر في قوة إسرائيل والعلاقة الإسرائيلية الأمريكية، حيث إن مسألة التوافق مع إسرائيل أو التعامل معها تحتاج إلى شروط أصعب بكثير جدا مما كانت من الممكن أن تقبلها دول عربية كثيرة.

وأوضح حمودة أنّ المقاومة أحيت من جديد كلمة القضية الفلسطينية، مضيفًا: "نلاحظ أنه بين جيل من المقاومة وشكل من أشكال المقاومة والشكل التالي قد يكون هناك فراغ أو هدوء، حيث تدفع الشعوب ثمنا غاليا من أجل حريتها، وبخاصة أن فلسطين تواجه الاستعمار الاستيطاني الوحيد الباقي من الحقبة الاستعمارية كلها".

عادل حمودة الأسرى المقاومة خطط التقسيم القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

عادل حمودة: حماس شنت حربًا نفسية ببراعة على إسرائيل بعد 7 أكتوبر

“القاهرة الإخبارية”: 150 شاحنة مساعدات عبرت منفذ رفح اليوم

قيادى بفتح: واشنطن تحاول توفير غطاء "قانونى وسياسى" لإسرائيل

البرهان: القوات المسلحة متماسكة.. وسنقضي على ميليشيا الدعم السريع

"القاهرة الإخبارية": مفاوضات مجلس الأمن مستمرة لوقف إطلاق النار بغزة

عضو مجمع فلسطين الطبى يكشف مستجدات الأوضاع الصحية فى غزة

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 7 ملايين سودانى بسبب الحرب

أسامة شعث: الأوبئة وتدهور الأوضاع في غزة نتاج لأسلحة الاحتلال الفتاكة

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر