الاثنين.. إحياء ذكرى صلاح جاهين بمكتبة مصر الجديدة العامة

تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين المُقبل، على مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة، في ذكرى ميلاد الشاعر الراحل صلاح جاهين، ندوة ثقافية بعنوان" فيلسوف الفقراء صلاح جاهين"، يصاحبها أمسية شعرية يقدمها الشاعر بهاء جاهين، بحضور ومشاركة عدد كبير من الكتاب والنقاد والشعراء، منهم الشاعران أمين حداد، وأحمد حداد، والفنانان عمرجاهين، وسامية جاهين.

وصلاح جاهين هو شاعر ورسام كاريكاتير وسيناريست من مواليد القاهرة فى ٢٥ ديسمبر١٩٣٠، التحق بكلية الفنون الجميلة ثم تركها ليلتحق بكلية الحقوق بناء على رغبة والده والذى كان يعمل بسلك القضاء، وكتب أولى قصائدة عام ١٩٣٦ فى رثاء شهداء مظاهرات الطلبة فى المنصورة ولم تظهر موهبة الرسم الكاريكاتيرى عنده إلا فى سن متأخرة.



وتأثر جاهين بعمل والده كقاضي يجوب المحافظات المختلفة في معرفته بنمط حياة ولهجات مختلفة في مصر وبدأ حياته العملية فى جريدة بنت النيل، ثم جريدة التحرير. وفى هذه الفترة أصدر أول دواوينه "كلمة سلام" فى عام ١٩٥٥ وفى منتصف الخمسينيات بدأت شهرته كرسام كاريكاتير فى مجلة روزاليوسف، ثم فى مجلة صباح الخير التى شارك فى تأسيسها عام ١٩٥٧، واشتهرت شخصياته الكاريكاتورية مثل قيس وليلى، قهوة النشاط، الفهامة، درش وغيرها من الشخصيات فى الفترة من أواخر الخمسينيات وحتى النكسة.

وأصدر عدة دواوين شعرية مثل موال عشان القنال ١٩٥٧، والرباعيات ١٩٦٣، وقصاقيص ورق ١٩٦٥ كما شهدت فترة الستنيات تعاونا دائما بينه وبين عبدالحليم حافظ وكمال الطويل في الغناء عن مبادئ ثورة يوليو؛ لتبسيطها للعامة في أعمال غنائية مثل: صورة، ويا أهلا بالمعارك، احنا الشعب، وبالأحضان، وغيرها كما قدم العديد من الأعمال المسرحية مثل أوبريت العرائس الشهير الليلة الكبيرة، وأوبريت القاهرة فى ألف عام، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام وعشرات الأعمال الأخرى.