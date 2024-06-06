فشلت في إثبات نسبهما.. الحكم على متهمة بقتل طفلتيها "التوأم" في الغردقة

تصدر محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال، رئيس الدائرة الأولى، اليوم الخميس، الحكم على الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة بعد ورود تقرير مفتي الجمهورية.

وكان المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، قرر إحالة الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم لمحكمة الجنايات لمحاكمتها في التهمة الموجهة إليها بالقتل العمد، بعد أن كشفت التحقيقات كذب الإدعاء بوفاة الطفلتين بسبب تسرب الغاز.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الغردقة العام بوصول جثتين لطفلتين توأم عمرهما أربعة أعوام بصحبة والدتهما.

وادعت الأم أن الوفاة تمت بسبب تسرب الغاز، إلا أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين، تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة، فعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

وبمواجهة الأم، تبين أنها حاولت أكثر من مرة استخراج شهادات ميلادهما منذ ولادتهما إلا أنها فشلت؛ بسبب زواجها عرفيًا.

واعترفت المتهمة أنها تزوجت عرفيا منذ 5 سنوات من شاب وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيًا طفلتين توأم، كما تبين أن الأم والتي تعمل بإحدى الكافيتريات دخلت مستشفى الغردقة العام، خلال عام 2019 في حالة وضع وفشلت بعد ذلك في استخراج شهادات ميلاد لهما، طوال 4 سنوات، حتى ارتكبت جريمتها وتم القبض عليها وإحالتها لمحكمة الجنايات.