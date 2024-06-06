الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فشلت في إثبات نسبهما.. الحكم على متهمة بقتل طفلتيها "التوأم" في الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تصدر محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال، رئيس الدائرة الأولى، اليوم الخميس، الحكم على الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة بعد ورود تقرير مفتي الجمهورية.

وكان المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، قرر إحالة الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم لمحكمة الجنايات لمحاكمتها في التهمة الموجهة إليها بالقتل العمد، بعد أن كشفت التحقيقات كذب الإدعاء بوفاة الطفلتين بسبب تسرب الغاز.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الغردقة العام بوصول جثتين لطفلتين توأم عمرهما أربعة أعوام بصحبة والدتهما.

وادعت الأم أن الوفاة تمت بسبب تسرب الغاز، إلا أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين، تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة، فعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

وبمواجهة الأم، تبين أنها حاولت أكثر من مرة استخراج شهادات ميلادهما منذ ولادتهما إلا أنها فشلت؛ بسبب زواجها عرفيًا.

واعترفت المتهمة أنها تزوجت عرفيا منذ 5 سنوات من شاب وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيًا طفلتين توأم، كما تبين أن الأم والتي تعمل بإحدى الكافيتريات دخلت مستشفى الغردقة العام، خلال عام 2019 في حالة وضع وفشلت بعد ذلك في استخراج شهادات ميلاد لهما، طوال 4 سنوات، حتى ارتكبت جريمتها وتم القبض عليها وإحالتها لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات البحر الأحمر المستشار مصطفى عبدالعال الحكم الام المتهمة طفلتيها التوأم المحامي العام

مواد متعلقة

نظر طعن المتهم في قتل طالب الرحاب على حكم إعدامه أول أكتوبر

الحكم على المتهمين بقتل شخص والشروع فى قتل أبيه بالعمرانية.. غدًا

المشدد 15 عاما لسائق وعاطلين بتهمة الشروع في قتل شخص أثناء سرقته بالقناطر

المشدد 15 سنة للمتهمين بالشروع فى قتل "بلوجر" فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

حكم يجنب الدولة خسارة قطعة أرض قيمتها 488 مليونًا و250 ألف جنيه

الليلة.. الفراعنة في مهمة تخطي عقبة الخيول البوركينية في مشوار المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها