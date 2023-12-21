الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة شعث: الأوبئة وتدهور الأوضاع في غزة نتاج لأسلحة الاحتلال الفتاكة

أسامة شعث
أسامة شعث

قال د.أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، إنّ انتشار الأمراض في قطاع غزة نتاج طبيعي للأسلحة الفتاكة التي يستخدمها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني حيث يتم تدمير البنى التحتية والمنازل على رءوس ساكنيها، وبالتالي لم تكن هناك قدرة لطواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطيني على انتشال الضحايا والأطفال والنساء.

أضاف أستاذ العلوم السياسية، الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية أن جزءا من هؤلاء ما زالوا تحت الأنقاض وأصبحوا جثثا تسربت منها روائح بشكل أو آخر ما أدى إلى تعكير الأجواء بجانب المتفجرات والأسلحة التي غطت أجواء غزة، وأصبحت كلها ملوثة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن أهالي غزة لا يجدون مزارعا أو منطقة نقية أو خضراء وكل تلك الأوضاع نتج عنها تشوهات جسدية لدى المصابين بُترت أعضاؤهم، ومَن لم يصبه شظايا الانفجارات أصيب بضيق التنفس (ربو) وهناك مصابو الأمراض الجلدية نتيجة انتشار الحشرات والحيوانات وتنقلها من مكان لآخر، وكل ذلك يؤدي إلى انتشار الأوبئة الخطيرة. 

القاهرة الإخبارية انتشار الأمراض قطاع غزة الاحتلال الشعب الفلسطيني

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