باكستان تستخدم الأمطار الاصطناعية فى محاولة لخفض مستويات التلوث

تعاني عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني الشرقي، بالقرب من الحدود الهندية، من أسوأ نوعية الهواء في العالم، وأصبحت ملوثة للغاية بسبب تزايد عدد السكان الذي يزيد على 13 مليون شخص.

وبحلول أوائل ديسمبر أصبحت نوعية الهواء في المدينة سيئة للغاية، مما أدى إلى إغلاق المدارس والأسواق والحدائق العامة لمدة أربعة أيام، وبحلول نهاية الأسبوع الماضي، وصل مؤشر جودة الهواء في المدينة إلى مستويات تعتبر خطيرة للغاية على الصحة، وفق الجارديان البريطانية.

وفي محاولة للحد منها، استخدمت حكومة البنجاب، السبت الماضى، تقنية البذر السحابي لتوليد الأمطار في 10 مواقع حول المدينة باستخدام طائرة صغيرة من طراز سيسنا.

لتكوين السحب، يجب أن يكون هناك ما يكفي من الرطوبة الموجودة بالفعل في السحب في الغلاف الجوي السفلي.

في الصيف، يتم رش ملح الطعام العادي الممزوج بالماء على بقع السحاب من الطائرات. وبعد ساعات قليلة يتكامل الضباب مع السحب وينتج المطر.

في الشتاء، يتم بذر السحب باستخدام رقائق من يوديد الفضة، والتي يمكن إطلاقها من مركبة أو طائرة.

وقد تم استخدام هذه الممارسة، المعروفة أيضًا باسم "السماء الزرقاء"، للحث على هطول الأمطار في العديد من بلدان الشرق الأوسط، وكذلك الصين والهند.

وقال بلال أفضل، وزير البيئة الإقليمي في حكومة تصريف الأعمال، إن عملية تلقيح السحب كانت ناجحة، لكنه اعترف بأن هطول الأمطار كان "ضئيلاً" لأن جودة السحب لم تكن جيدة جدًا. ومع ذلك، تحسنت جودة الهواء في لاهور مع هطول بضعة ملليمترات فقط من الأمطار، حيث انخفضت من مؤشر جودة الهواء (AQI) الذي يزيد على 300 إلى 189، حسبما قال أفضل. ومع ذلك، استمرت الفوائد لبضعة أيام فقط قبل عودة التلوث إلى مستواه السابق.

ولم يسبب التمرين أي اضطراب كبير. وقالت زعيمة نعيم، وهي طبيبة في لاهور: "لقد تناثرت على سيارتي للتو بينما كنت أقود سيارتي عائدة إلى المنزل من العيادة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر واعتقدت أنها فضلات الطيور".