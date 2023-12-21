"السياحة العربية" تنظم حزمة دورات تدريبية أونلاين

قال الدكتور بندر آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن المنظمة نظمت حزمة من دورات تدريبية- أونلاين- بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عبر منصتها التدريبية، ممولة من شركة قوقل العالمية في الوطن العربي وكان نصيب دولة الإمارات من هذه الدورات 4000 متدرب/ متدربة يعملون بالقطاع السياحي.

وأضاف آل فهيد أن القطاع السياحي حقق أداء استثنائيًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023م، إذ أثبتت الأرقام والنتائج المسجلة نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، والوصول إلى مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، ومنها جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي، وبأن مطارات الدولة مجتمعة استقبلت 62.79 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 46% مقارنة مع 43.02 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقا لبيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، فيما ارتفعت الحركة الجوية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 446704 رحلات جوية، مقارنة مع 359.9 ألف رحلة خلال النصف الأول من العام 2022.

دعم وتنمية وتطوير السياحة في المنطقة العربية

جاء ذلك علي هامش لقائة بوزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري بمكتبه بمقر الوزارة بإمارة دبي رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد، حيث تم مناقشة التعاون لدعم وتنمية وتطوير السياحة في المنطقة العربية ومقوماتها من خلال التعاون المشترك الذي يحقق نمو فى زيادة الاستثمارات السياحية ونمو أعداد السائحين وتطوير العنصر البشري لرفع قدرات العاملين فى القطاع السياحي عبر تنظيم عددا من المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية والتأهيلية.

وأختتم آل فهيد حديثه مؤكدا بأن العالم العربي شهد أقوى أداء بنمو نسبته 20% في النصف الأول من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وبأن هناك عدة دول عربية بمنطقة الخليج مثل المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة قد حققت مراكز أولى عالميا في اعداد نمو السائحين لديها وبأن العالم العربي هو المنطقة الأولى على مستوى العالم التي تستعيد أرقام ما قبل تفشي جائحة «كورونا» ما يؤكد تعافى القطاع السياحى العربي بنسبة 100%.