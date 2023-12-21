الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مشروب يقي الأطفال من أمراض الشتاء ويقوي مناعتهم

مشروب يقي الأطفال
مشروب يقي الأطفال من أمراض الشتاء

كثير من الأطفال يعاني من التعرض للإصابة بنزلات البرد وكثير من المشكلات الصحية خلال الفصل الشتاء، ولا تعلم أغلب الأمهات كيفية التعامل مع تلك المشكلة وحلها وهو ما يزيد من حجمها لدى العديد من الأمهات فأغلب الأطفال يعانون خلال فصل الشتاء من نزلات البرد المستمر. 

وأورد موقع "بولد سكاي"، أنه يجب على الأمهات منح طفل كوب من الماء الفاتر مضاف له ملعقة من عسل النحل الأبيض والذي يعمل على التخلص من مشكلة ضعف المناعة لدى الأطفال، ويساعد منح الطفل الماء بعسل النحل على تقوية جهاز المناعة نظراً لما يحتوي من نسبة عالية من فيتامين سي، كما يساعد بشكل كبير في منح طفل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها لمقاومة الأمراض المناعي خلال فصل الشتاء.

وعند منح الطفل كوب من الماء الفاتر مع العسل النحل، يساعد فى حماية الكبد من السموم، كما يساعد الكبد على تنظيم مستوى السكر بالدم، ويقلل من مشكلة آلام العضلات عند الأطفال، وذلك بوضع ملعقة صغيرة من العسل في كوب ماء دافئ ثم يشربه الطفل، كما يساعد في علاج التهاب الحلق، فهو يحتوي على فيتامين ج الذي يزيد المناعة.

كما يساعد منح الطفل كوب من الماء مضاف له ملعقة من العسل النحل في التخلص من مشكلة المخاط الموجودة على الصدر لدى الأطفال والذي يتسبب فيه عدم القدرة على التنفس بشكل سليم، إلى جانب ذلك يساعد منح طفل كوب من الماء مضاف له العسل على التخلص من مشكلة كحة التي يعاني منها اغلب الأطفال خلال فصل الشتاء كما يساعد في قدرة الطفل على النوم بشكل سليم خلال الليل فيعتبر مهدئ طبيعي للجسم في يفضل منح الطفل كوب من الماء به ملعقة عسل قبل النوم بساعة.

كوب ماء فاتر بالعسل بالعسل كوب ماء بنزلات البرد فوائد الماء الفاتر بالعسل

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