"مات من الزعل".. تحقيقات موسعة فى مصرع أستاذ جامعى بالقطامية

تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في واقعة مصرع أستاذ في جامعة الأزهر داخل شقته إثر تناوله عقاقير مهدئة بالقطامية، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتبين أن المتوفي يبلغ من العمر 39 عامًا، ويمر بحالة نفسية سيئة نتيجة لوجود خلافات زوجية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص متوفي داخل شقة بمنطقة القطامية.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لشخص، يعمل أستاذًا في جامعة الأزهر، ومتوفى إثر تناوله عقاقير طبية مهدئة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.