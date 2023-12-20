الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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40 شهيدًا فى قصف إسرائيلى مكثف على خان يونس ورفح

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بارتقاء أكثر من 40 شهيدًا في قصف إسرائيلي مكثف على خان يونس ورفح؛ وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية.

في وقت سابق، أكد الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أنّ المنظومة الصحية في قطاع غزة أوشكت على الانهيار، والوضع الصحي في القطاع بات مرعبًا، مشيرًا إلى أن أكبر التحديات الصحية الآن، في قطاع غزة تحيط بكل السكان وليس الجرحى أو المرضى فقط، مع اختفاء المياه والغذاء فهناك 90% نقصًا في الغذاء، وقد نفقد مئات آلاف الأبرياء نتيجة الجوع.

وأوضح أن أحد هذه الأمراض التي وصلتنا في تقارير، بلغت 150 ألف إصابة بالتهابات رئوية معظمها بين الأطفال ونحو 110 آلاف إسهال حاد مجموعة منها إسهال حاد مخلوط بالدم، و3500 حالة التهاب كبدي ناتج عن استخدام مياه غير نظيفة، وهناك ما يقرب من 45 ألف حالة التهاب جلدي ناتج عن الجرب، إضافة إلى نحو 20 ألف حالة قمل ومجموعة من الالتهابات الجلدية البكتيرية التي تصيب الأطفال.

القاهرة الإخبارية قصف إسرائيلي خان يونس رفح

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