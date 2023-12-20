الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تيريس جيبسون فى الأهرامات: حققت حلمى بعد الأربعين وأنتظر هدية السيسى

جيبسون مع محمد كريم
جيبسون مع محمد كريم أمام الأهرامات

عبّر تيريس جيبسون بطل (سلسة fast x) عن سعادته البالغة بتواجده في مصر، وذلك خلال زيارة سياحية يقوم بها لمنطقة الأهرامات، وهو الأمر الذي أصابه بالدهشة من خلال فيديو نشره الفنان محمد كريم، عبر حسابه الرسي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

جيبسون علّق على الفيديو الذي شارك به جمهوره على منصات التواصل قائلًا: "شكرًا جزيلًا لك أخي لاستضافتي، أنا ممتن جدًا لهذه الزيارة التي كانت بالنسبة لي حلم تحقق على أرض الواقع، فكان حلمي هو زيارة مصر منذ أن كنت في الخامسة من عمري".

أضاف: "حققت حلمي بعد 40 عامًا، حيث إن عيد ميلادي الخامس والأربعين سيأتي في 30 ديسمبر ولا توجد طريقة أعظم من ذلك سأحتفل به، ثم سأكون هنا في القاهرة معكم في اللحظة التي أضع فيها عيني على تلك الأهرامات، ربما سأبدأ في البكاء دون توقف لأنني لا أصدق ذلك".

وعن أمنيته التي تمني تحقيقها في عيد ميلاده الـ45 من عمره، قال: "أتمنى أن أقابل الرئيس السيسي قبل مغادرة البلاد، وأتمنى أن يكون هذا في عيد ميلاد ليكون مقابلته هدية بالنسبة لي، وهذا سيجعل حياتي أفضل"، كما نشر محمد كريم مقطع فيديو مصحوبة بعدة صور ترصد لحظة استقباله للنجم العالمى المتواجد حاليًا في المحروسة.

تيريس جيبسون

وجيبسون مواليد 30 ديسمبر 1978 ولد في كاليفورنيا، الولايات المتحدة وهو ممثل أمريكي بدأ مسيرته الفنية عام 1994 وهو أيضًا منتج أفلام.

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