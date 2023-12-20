الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض 6 صواريخ أطلقت من لبنان

القبة الحديدية الإسرائيلية
القبة الحديدية الإسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن القبة الحديدية اعترضت 6 صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة يفتاح في شمال إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أضاف جيش الاحتلال، أنه بعد فترة وجيزة، قصفت طائرة منصة الإطلاق والخلية المسؤولة عن الهجوم الصاروخي.

ولفت إلى أنه بشكل منفصل، تم تنفيذ غارة جوية ضد موقع لحزب الله في جنوب لبنان ردا على الهجوم.

كما أعلن الاحتلال أن اثنين من جنود الاحتياط أصيبا بجروح متوسطة في هجوم صاروخي ضد موقع للجيش بالقرب من بلدة المالكية الشمالية.

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