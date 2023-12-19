الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصدر: مشروع الربط الكهربائى مع السعودية يسير وفق الجدول الزمنى

جريدة الدستور

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطور مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وموعد الانتهاء من أعمال إنشاء خط الربط.

أضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن أعمال التنفيذ في الجانب المصري تسير وفق المخطط الزمني ولا يوجد أي تأخيرات في التنفيذ، وحريصون على انتهاء أعمال تركيب الخطوط وإطلاق التيار في الربع الأول من العام 2026.

أشار أن الشركات المسئولة على التنفيذ تعمل بكل جدية على اتمام المشروع والبدء في عمليات تركيب خطوط النقل بين البلدين، خاصة في ظل رغبة مشتركة في إنهاء المشروع، وبدء التشغيل لما يوفره المشروع للبلدين من فوائد كبيرة في ظل علاقات قوية ومترابطة بين البلدين.

أضاف أن المشروع سوف يوفر تبادل من الطاقة الكهربائية بين البلدين تقدر بـ 3 آلاف ميجاوات في أوقات الذروة وباستثمارات تقدر بـ 10 مليارات جنيه في الجانب المصري.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الربط الكهربائي المملكة العربية السعودية الكهرباء الطاقة المتجددة مشروع الربط الكهربائي

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