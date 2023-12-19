استشاري تغذية علاجية يكشف خطورة تناول المضاد الحيوي على جسم الإنسان

قال الدكتور محمد الشافعي، استشاري التغذية العلاجية، إن المضادات الحيوية أنواع وتختلف في حدتها، مؤكدًا أن كثرة تناول الأطفال لها ليس أمرًا صحيًا.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الدول الأجنبية الأطباء فيها لا يكتبون مضادات حيوية إلا في حالات شديدة جدًا وليس كل الأطباء مصرح لهم بكتابتها إلا من أنواع معينة فقط.

وتابع الشافعي أن المضادات الحيوية منها مضاد حيوي واسع المجال وآخر ضيق المجال، مشيرًا إلى أن المضاد مصنوع لمواجهة الميكروب، وإذا أخطأ الطبيب بإعطاء المريض مضاد واسع المجال فإنه بذلك يدمر الميكروب الضار والنافع في المعدة.

أهمية المضاد الحيوي ضيق المجال

وأكد أن الناس التي تتناول المضادات الحيوية لابد أن تأخذ معها كبسولة ميكروبيوم، حتى تقوي البكتيريا النافعة الموجودة في المعدة، مشيرًا إلى أن المضاد الحيوي ضيق المجال لا يؤثر على المعدة ويكون قاصرًا على الميكروب الضار فقط.