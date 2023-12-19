الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يجتمع بمنسقى الزمالة لبحث دعم المستشفيات بالكوادر الطبية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال الاجتماع

عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الدكتورة غادة عزت منسق الزمالة بالمديرية والدكتورة حنان سمير عضو إدارة الطب العلاجي والدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة المستشفيات، لمناقشة الأعمال الخاصة بالزمالة المصرية بمستشفيات المحافظة والتقييم المبدئى للمستشفيات، ودراسة خطة تجهيز المستشفيات وأقسامها المختلفة لاعتمادها من المجلس العلمي للزمالة المصرية.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الصحة 2030 وتوجيهات القيادة السياسية خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتوفير الرعاية الطبية اللائقة.

حركة زمالة استثنائية

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه تم إعداد دراسة توزيع المدربين والمتدربين على الأقسام المختلفة بالمستشفيات ومخاطبة الدكتور الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية بشأن مقترح فتح حركة زمالة استثنائية للمحافظات الحدودية بصفة عامة ومحافظة مطروح بصفة خاصة؛ نظرًا لتوافر المدربين في التخصصات المختلفة مثل الباطنة والجراحة العامة وطب الأطفال والأشعة التشخيصية والتخدير وأمراض الكلي والعناية المركزة وطب الأسرة والقلب والأوعية الدموية وعناية القلب ونقص شديد فى إعداد المتدربين.

يأتي ذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والشمول في تغطية كافة المراكز بالمحافظة من التخصصات المختلفة تنفيذا لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتقديم الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم. 

وتنظم مديرية الصحة بمطروح، يومى الأربعاء والخميس 20 و21 ديسمبر الجارى، قافلة طبية مجانية بمنطقة أولاد مرعى يوم الأربعاء ومنطقة النصر يوم الخميس غرب مطروح.

وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال الاجتماع
وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال الاجتماع
وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال الاجتماع
وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال الاجتماع
وكيل صحة مطروح الزمالة المصرية التقييم المبدئى للمستشفيات مطروح صحة مطروح

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