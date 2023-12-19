الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية بقرية الكوم الأحمر بالبدارى

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية بالكوم الأحمر التابعة لمركز البداري والذى يجري تنفيذه بتكلفة 8 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات بمركز البدارى، رافقه خلالها الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بالمديرية وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.

إنشاء الدور الأرضي من المبنى الذي يجري تنفيذه بقرية الكوم الأحمر

وتابع المحافظ، أعمال انشاء الدور الأرضي من المبنى الذي يجري تنفيذه بقرية الكوم الأحمر بتكلفة 8 مليون جنيه وتم استغلال الدور الأرضي لإقامة محلات تجارية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من المبنى لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، موجهًا بسرعة نهو الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة في التنفيذ، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال ومراحل العمل بالمشروع.

كما أكد المحافظ، على ضرورة إشراك أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأهالي في وضع مقترحات مشروعات الخطة الاستثمارية من خلال جلسات المشاركة المجتمعية وجلسات إتاحة المعلومات التي تم تنظيمها بقرى ومراكز وأحياء المحافظة، وذلك لمعرفة احتياجات القرى والمراكز الفعلية وفقًا لأولويات الأهالي واحتياجاتهم لتحقيق أقصى استفادة تنفيذًا لعمليات التنمية المستدامة واستكمالًا لدور الدولة في تطوير قرى الريف المصري وتنفيذ برامج التنمية.

وأكد اللواء عصام سعد، أن هذه المشروعات تأتي في إطار مساعد الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات لضمان نيل رضائهم في كافة القطاعات.

جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية بالكوم الأحمر التابعة لمركز البداري بتكلفة 8 مليون جنيه مشروعات الخطة الأستثمارية بمركز البداري

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