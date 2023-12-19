الأنبا عمانوئيل يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024

هنأ الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وجاء بنص التهنئة:

"يسرني بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية، أن أتقدم بأطيب، وأرق التهاني القلبية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، ليكون رئيسًا لمصر، وللمصريين، داعين الله أن يوفق الرئيس السيسي، ويسدد خطاه، ويكلل جهوده بالنجاح، في استكمال مسيرة التنمية، والتعمير، لتحقيق رفعة الوطن.

ونهنئ أنفسنا جميعًا على هذه الانتخابات الحرة النزيهة، وتنظيمها الرائع المشرف، والمشاركة الكثيفة من شعب مصر العظيم، مؤكدين أن نتيجة الانتخابات، تعكس وعي الشعب المصري، وتمسكه باستكمال مسيرة البناء، والتعمير، والتقدم، والازدهار، وتعكس بقوة وعي، وإدراك المصريين بما تمر به منطقتنا العربية، والإقليمية من تحديات كبيرة، وخطيرة، تحتاج قيادة حكيمة، وقوية، تحفظ أمن، واستقرار الوطن.

وإن اختيار الشعب المصري، وتجديد الثقة في الرئيس السيسي، يؤكد للعالم أجمع أن الدولة المصرية، وقيادتها الوطنية الرشيدة، تسير بخطى ثابتة، نحو الطريق الصحيح، لتحقيق تطلعات، وآمال الشعب المصري العظيم، نحو مستقبل أفضل، ومزدهر".