الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

هنأ الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

 وجاء بنص التهنئة:

"يسرني بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية، أن أتقدم بأطيب، وأرق التهاني القلبية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، ليكون رئيسًا لمصر، وللمصريين، داعين الله أن يوفق الرئيس السيسي، ويسدد خطاه، ويكلل جهوده بالنجاح، في استكمال مسيرة التنمية، والتعمير، لتحقيق رفعة الوطن.

ونهنئ أنفسنا جميعًا على هذه الانتخابات الحرة النزيهة، وتنظيمها الرائع المشرف، والمشاركة الكثيفة من شعب مصر العظيم، مؤكدين أن نتيجة الانتخابات، تعكس وعي الشعب المصري، وتمسكه باستكمال مسيرة البناء، والتعمير، والتقدم، والازدهار، وتعكس بقوة وعي، وإدراك المصريين بما تمر به منطقتنا العربية، والإقليمية من تحديات كبيرة، وخطيرة، تحتاج قيادة حكيمة، وقوية، تحفظ أمن، واستقرار الوطن.

وإن اختيار الشعب المصري، وتجديد الثقة في الرئيس السيسي، يؤكد للعالم أجمع أن الدولة المصرية، وقيادتها الوطنية الرشيدة، تسير بخطى ثابتة، نحو الطريق الصحيح، لتحقيق تطلعات، وآمال الشعب المصري العظيم، نحو مستقبل أفضل، ومزدهر".

الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك الانبا عمانوئيل عياد الانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة الانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للاقباط الكاثوليك عمانوئيل عياد

مواد متعلقة

10 وصايا من "الكاثوليكية" لروحانيات الميلاد

الروم الأرثوذكس: مغارة عيد الميلاد استوحيت من الإنجيلي لوقا

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس إيسى وأخته تكلا

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد سبستيانوس

تعرف على البابا ياروكلاس الثالث عشر الذي يحيي الأقباط ذكراه

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى دانيال النبيّ وأولاد حننيا الثلاثة الشهداء

اليوم.. رابع أيام تساعية الميلاد استعدادًا للاحتفال به

يحتفل به الأقباط اليوم.. من هو القديس أنبا صموئيل المعترف؟

الأكثر قراءة

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "بيغير عليا من كابتن السباحة"

التفاصيل الكاملة لموعد صرف معاشات شهر يناير 2024

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو في غزة تنشئ جيلا أقوى من حماس

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة