الإثنين 18 ديسمبر 2023
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فن

محمد محمود عبد العزيز: "ألف مبروك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي"

جريدة الدستور

حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وتوليه فترة حكم جديدة تستمر حتى عام 2030 المقبل.

وشارك “عبد العزيز” صورة تجمعه بالرئيس السيسي خلال إحدى المناسبات الوطنية، عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق: “ألف مبروك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيا مصر”.

 

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز، وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عن عدم تلقيها أي طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وهنأ المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري على العُرس الديمقراطي التي شهدته مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

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