قرعة دورى الأبطال.. مواجهات متكررة ولقاء لأول مرة فى ثُمن النهائى

جاءت قرعة دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، متوازنة بين الفرق وبعضها حيث جاء على رأسها مواجهة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي.

“الدستور” في التقرير التالي يستعرض أبرز ملامح قرعة الأبطال والمواجهات التي ستكون لأول مرة بين فريقين في هذه البطولة.

إنتر وأتلتيكو مدريد

لأول مرة سيلعب إنتر الإيطالي أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث سبق وواجه الفرق الإسبانية في 28 لقاء من قبل.

وصيف بطل العالم في النسخة الماضية، فاز في 6 مرات من 28 لقاء أمام فرق إسبانيا وخسر في 13 لقاء وتعادل في 9.

مواجهات متكررة

بينما جاءت السبع مواجهات المتبقية متكررة في نفس البطولة في نسخ سابقة حيث يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب نظيره كوبنهاجن الدنماركي.

السيتي واجه من قبل كوبنهاجن في دور المجموعات النسخة الماضية وفاز عليه بخماسية نظيفة في الذهاب وتعادل في الإياب بدون أهداف.

أما ريال مدريد فيواجه لايبزيج الألماني للمرة الثانية، حيث سبق وتواجها في دور المجموعات الموسم الماضي حيث فاز ذهابًا الميرنجي بهدفين وخسر بثلاثة مقابل هدفين في العودة.

أما مواجهة برشلونة مع نابولي فهي متكررة في نفس الدور حيث تقابلا في دور الـ 16 بنسخة 2019-2020 حيث تعادلا في إيطاليا بهدف لكل فريق وفاز البارسا على كامب نو بثلاثية مقابل هدف.

وتكرر مواجهة بايرن مع لاتسيو بنفس الدور حيث تقابلا بثمن النهائي بنسخة 2020-2021 وفاز البافاري بنتيجة 6-2 ذهابًا وإيابًا.

ويلعب أرسنال مع بورتو للمرة الثالثة في الأبطال، حيث تواجها من قبل في 2006-2007، 2008-2009 ثم في دور الـ16 بنسخة 2009-2010، وفاز بورتو على ملعبه بهدفين لهدف لكنه خسر بنتيجة كبير في الإمارات بخماسية نظيفة.

ويلعب دورتموند مع أيندهوفن في الأبطال بعد غياب 21 عامًا عن آخر مواجهة بينهما في دور المجموعات بنسخة 2002-2003 وحينها فاز دورتموند في الإياب بثلاثة أهداف لهدف وعلى ملعبه بتعادل بهدف لهدف.