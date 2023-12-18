الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

امتلاء ميدان مصطفى محمود بالمحتفلين فور إعلان فوز السيسى بالانتخابات

امتلاء ميدان مصطفى
امتلاء ميدان مصطفى محمود بالمحتفلين

زُين ميدان مصطفى محمود بالأعلام المصرية وصور رئيس مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالًا بفوزه في انتخابات مصر لفترة رئاسية جديدة.

وامتلأ الميدان بالمحتفلين في لحظات قليلة ليتوافد المصريون من مختلف الفئات العمرية في رسالة دعم ومساندة للرئيس عبدالفتاح السيسي "كلنا معاك هنكمل المشوار".

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، لعام 2024، بعد حصوله على 39 مليونًا و702 ألف صوت من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في خارج وداخل مصر، بنسبة 89.6%.

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البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024

 

امتلاء ميدان مصطفى محمود بالمحتفلين
امتلاء ميدان مصطفى محمود بالمحتفلين
امتلاء ميدان مصطفى محمود بالمحتفلين
امتلاء ميدان مصطفى محمود بالمحتفلين
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