امتلاء ميدان مصطفى محمود بالمحتفلين فور إعلان فوز السيسى بالانتخابات

زُين ميدان مصطفى محمود بالأعلام المصرية وصور رئيس مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالًا بفوزه في انتخابات مصر لفترة رئاسية جديدة.

وامتلأ الميدان بالمحتفلين في لحظات قليلة ليتوافد المصريون من مختلف الفئات العمرية في رسالة دعم ومساندة للرئيس عبدالفتاح السيسي "كلنا معاك هنكمل المشوار".

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، لعام 2024، بعد حصوله على 39 مليونًا و702 ألف صوت من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في خارج وداخل مصر، بنسبة 89.6%.

امتلاء ميدان مصطفى محمود بالمحتفلين