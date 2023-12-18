الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسليم منح لدعم أصحاب المشروعات في سوهاج بـ2.5 مليون جنيه

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تسليم عقدي لمنح مشروعات بنظام الإقراض متناهي الصغر بقيمة 2.5 مليون جنيه، منها 1.5 مليون جنيه لجمعية "وادي النيل للتنمية " بمركز طهطا، ومليون جنيه لجمعية " بلدي لتنمية المجتمع "بمشطا بمركز طما، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بحضور نادر عبد الظاهر مدير عام جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لمجهودات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في دعم المشروعات المختلفة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل القاعدة الأساسية للانطلاق نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

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ومن جانبه وجه مدير جهاز تنمية المشروعات بسوهاج الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر لأنشطة الجهاز، في سبيل تحسين المستويات المعيشة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، موضحا أن المشروع تنفذه الجمعيتن بمركزي طهطا وطما والقرى التابعة، من خلال تقديم قروض متناهية الصغر لعدد 160 مستفيد من الفئات المستهدفة وهي "محدودي الدخل أو الذي لا يعملون، والمرأة خاصة المعيلة، وشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في تحسين مستوى دخلهم من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر، وكذا أصحاب المشروعات متناهية الصغر الراغبين في التوسع في مشرعاتهم "، مشيرا إلى أن المشروع يقوم بتمويل المشروعات في أي مجال " تجاري، زراعي، خدمي، حيواني، صناعي"، سواء كانت مشروعات قائمة أو فكرة مشروع جديد، ويصل حجم التمويل إلى 25 ألف جنيه للمشروع الواحد.

وأشار مدير الجهاز إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية لتحديد المشروعات المخطط تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين في 181 قرية تتضمنها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، كما تم عقد الندوات لتوعية المواطنين بالخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، وكيفية حصولهم عليها، كما حصل عدد من أبناء هذه القرى على دورات تدريبية حول مهارات ريادة الأعمال، وكيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروع، وخطة العمل.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج تسليم عقدي لمنح مشروعات طما جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة

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