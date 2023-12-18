الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحرير الفلسطينية: الاحتلال فشل فى تحقيق أهدافه

الاحتلال
الاحتلال

كشف الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، عن فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه في الأراضي الفلسطينية بسبب صمود الشعب.

وقال، خلال مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إن الاحتلال فشل فشلا ذريعا أمام صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تعمل على قلة حدة الصراع وتخفيض عدد قتل المدنيين، ليس وقفا شاملا وإنما تقليل، ومن المعروف أنها تغذي الاحتلال بجميع أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دوليا، كما تعمل في إجهاض أى قرار أممي.

وتابع، أن "جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية، منذ بدء العدوان علي قطاع غزة، ولم يحقق أيا من الأهداف المعلن عنها من قبلهم، والتي تتعلق بإطلاق سراح الأسرى، وما يقوم به هو قتل المدنيين واستهداف الأطفال والنساء أمام العالم أجمع"، مشيرًا "للخلافات داخل مجلس الحرب بأنه خلاف شكلي، ولكن استمرار الحرب هو ما يختلفون عليه".

ولفت أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إلى أن هدف الجبهة هو العمل على وقف الحرب العدوانية والإجرامية حتى يتم الحفاظ على الدم الفلسطيني، ووقف التدمير والعدد الكبير من الشهداء والجرحى، موضحًا أن هناك أكثر من 75 ألف فلسطيني بين جريح وشهيد ومفقود تحت الركام، بجانب تعطيش وتجويع الشعب الذي جرى تهجيرهم قسريا من غزة.

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